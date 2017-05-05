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الجيش اللبناني يحيل متهمة إلى القضاء لاتصالها بتنظيم داعش الإرهابي
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يحيل متهمة إلى القضاء لاتصالها بتنظيم داعش الإرهابي

2017-05-05 17:31:53
وكالات

أحالت مديرية المخابرات بالجيش اللبناني المتهمة فاطمة حسن السلطان لارتباطها بتنظيم (داعش) الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف أحد حواجز الجيش اللبناني في بلدة عرسال.
وذكر بيان للجيش اللبناني اليوم الجمعة أنه تم توجيه تهمة التواصل مع قيادي بالتنظيم الإرهابي إلى المتهمة.

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