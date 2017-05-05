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النقل: زيادة تذكرة المترو ليست مرتبطة بالتطوير
مترو الانفاق

النقل: زيادة تذكرة المترو ليست مرتبطة بالتطوير

2017-05-05 17:13:59

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن زيادة تذكرة مترو الأنفاق ليست مرتبطة بالتطوير، ولكن للاستفادة من التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير شبكة مترو الأنفاق تبدأ في سبتمبر المقبل.

وأشار خلال حديثه لقناة”إكسترا نيوز”، إلى إن عدد رواد مترو الأنفاق يصل إلى 3 ملايين شخص منهم 98% اشتراكات، لافتًا إلى أن الخط الثالث للمترو يصل الألف مسكن بنهاية 2018.

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