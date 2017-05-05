قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل مراجعة دورية لأسعار جميع السلع المعروضة فى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من مجمعات استهلاكية ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة.

وقال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الغرض من المراجعة هي منع المغالاة، والتأكد من ملائمة الأسعار لمختلف فئات المستهلكين.

وأضاف أنه فى إطار خطة الوزارة لتوفير السلع للمواطنين خلال شهر رمضان فقد تقرر طرح 10 أطنان من اللحوم المبردة بسعر يتراوح من 48 إلى 50 جنيها للكيلو، فضلا عن 5ر2 طن لحوم سوداني مبردة بسعر 75 جنيها للكيلو، كما سيتم ضخ 23 ألف طن دواجن، وذلك فى جميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والسيارات المتنقلة ومشروع جمعيتي.

وأشار سويد إلى أن الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سيعقد فى منتصف الأسبوع المقبل اجتماعا مع المنتجين والموردين للاتفاق على البيع بأسعار الجملة فى معرض “سوبر ماركت أهلا رمضان” المزمع عقده بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار “نعم للشراء المباشر”، بالإضافة إلى الشوادر التي يتم عملها فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا وتعاونا بين وزارة التموين وأصحاب السلاسل.

من جانب آخر قال سويد إن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ حتى أمس 606 آلاف و843 طنا، فيما رفضت لجان الفرز ما يزيد عن 2000 طن بسبب الشوائب والأتربة.