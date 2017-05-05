استقبلت الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة طفلتين مصريتين الجنسية بمطار القاهرة الدولي عصر اليوم الجمعة ، وذلك بعد نجاح الوزارة في إعادتهما من العاصمة السعودية الرياض، بعد أن توفي والديهما هناك منذ عدة أسابيع، وقامت الوزارة بالتواصل معهما، والتنسيق مع وزارة التضامن والسفارة المصرية وإعادتهما من السعودية، وقامت الوزيرة باستقبالهما باستراحة كبار الزوار بالمطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهما بمعرفة الدكتور طارق إسماعيل مدير البروتوكولات بالمطار.

وصرحت مصادر بالمطار أن الطفلتين شهد ومريم سمير وصلتا على الطائرة المصرية رحلة 652 القادمة من الرياض، بعد أن نجحت وزارة الهجرة في متابعة قصتهما، وتبين أن الأم توفيت منذ عامين، ثم توفي الأب منذ عدة أسابيع نتيجة إصابته بعدة أمراض، وفور علم الوزارة بالواقعة تم التواصل مع الطفلتين عن طريق السفارة المصرية، كما تم التواصل مع جدتهما والتي تسكن في الإسكندرية وجاءت إلى المطار لاستقبالهما للإقامة معها.

وقامت الوزيرة نبيلة مكرم بالتواصل مع محافظ الإسكندرية بإجراء مكالمة هاتفية معه، وذلك لتسهيل إجراءات الطفلتين ومتابعة حالتهما الإنسانية.