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محمد سامى رئيسا لـ«تيار الكرامة»
محمد سامي حزب الكرامة

محمد سامى رئيسا لـ«تيار الكرامة»

2017-05-05 17:05:06



أعلن المؤتمر العام لدمج التيار الشعبى والكرامة تحت مسمى “تيار الكرامة”، رئاسة المهندس محمد سامى، للحزب، ويتولى الدكتور محمد بسيونى أمينا عاما، لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسة الحزب.

وينظم حزب الكرامة والتيار الشعبى اليوم الجمعة المؤتمر العام لدمج التيار الشعبى والكرامة بحضور المرشح الرئاسى الأسبق حمدين صباحى، وقيادات حزبية مصرية وعربية، وقيادات التيار الديمقراطى والمجتمع المدنى.

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