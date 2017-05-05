الفيفا يقرر رفع عقوبة الايقاف الموقعة على ليونيل ميسي2017-05-05 17:07:13
قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة رفع عقوبة الإيقاف لأربع مباريات التي كان قد تم توقيعها على المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكانت اللجنة التأديبية التابعة للفيفا قد فرضت عقوبة إيقاف مدتها أربع مباريات بحق ميسي لتوجيهه سبابا لحكم مساعد خلال مباراة الأرجنتين أمام تشيلي في 23 مارس الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وأعلن الفيفا في بيان له اليوم الجمعة أن لجنة الاستئناف قبلت الطعن المقدم من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باسم ميسي ضد عقوبة إيقافه، ومن ثم فإنها “قررت رفع هذا الإيقاف”.
وأشار البيان “عقب جلسة استماع عقدت في زيوريخ بتاريخ 4 مايو 2017، ألغت لجنة الإستئناف القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية للفيفا بتاريخ 28 مارس2017 ، حيث خلصت الأخيرة وقتها - عملا بالمادة 77 أ - إلى تورط ليونيل ميسي في انتهاك المادة 57 من ميثاق عقوبات الفيفا بعد أن وجه كلمات مهينة لأحد الحكام المساعدين”.
وأضاف البيان أن لجنة الاستئناف تعتبر أن سلوك ميسي “يستحق التوبيخ” ولكنها ترى في الوقت نفسه أن “الأدلة المتاحة لا تكفي لإثبات المعيار المناسب بما يتيح تطبيق المادة 77 أ من ميثاق عقوبات الفيفا، التي تتولى بموجبها اللجنة التأديبية مسؤولية فرض عقوبات على الإنتهاكات الجسيمة التي لا ينتبه لها حكام المباراة”.
وأبرز البيان أن اللجنة تشدد على “أهمية الإحترام الدائم لحكام المباراة، مؤكدة أن هذا المبدأ أساسي في كرة القدم، مع شجب أي سلوك غير رياضي من شأنه أن يتنافى مع مبادئ اللعب النظيف”.
كما أشار البيان “في ضوء القرار أعلاه، تم رفع عقوبة الإيقاف المفروضة على ليونيل ميسي لمدة أربع مباريات رسمية مع غرامة قدرها 10 آلاف فرنك سويسري، وهي العقوبة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 28 مارس 2017”.
يذكر أن عقوبة الإيقاف تم تطبيقها على ميسي لمباراة واحدة كانت أمام بوليفيا وخسرها المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد، ليحل منتخب التانجو خامسا في ترتيب جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 22 نقطة.
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