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موسكو: لدينا أدلة دامغة على الطابع الاستفزازي لأحداث خان شيخون
انفجار في سوريا - قصف

موسكو: لدينا أدلة دامغة على الطابع الاستفزازي لأحداث خان شيخون

2017-05-05 16:46:39
وكالات

صرح الكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، أن موسكو لديها أدلة دامغة تثبت أن الأحداث في بلدة خان شيخون السورية في 4 أبريل الماضي كانت ذات طابع استفزازي.
وقال لافرينتيف اليوم الجمعة في تصريحات صحفية ، حسبما أفادت قناة ” روسيا اليوم ” الاخبارية :” إن هذه الأدلة تُظهر بوضوح أن الأحداث التي قالت المعارضة السورية إنها كانت ناجمة عن هجوم كيميائي شنه الطيران السوري، كانت في حقيقة الأمر استفزازا بحتا من جانب أشخاص وهيئات مهتمة بمنع إحلال السلام في الأراضي السورية”.
وأضاف :” أن كافة محاولات موسكو لتوضيح الوضع والحجج والبراهين تواجه بإصرار الغرب المطلق على عدم تفهم الموقف الروسي”.وأشار إلى أنه على الرغم من كل شيء، ستواصل روسيا مساعيها لإقناع الدول الغربية بتغيير موقفها من الحكومة السورية.

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