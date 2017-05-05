أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح مساعدة طارئة لإيطاليا بقيمة 33ر15 مليون يورو، من أجل مساعدتها على تنفيذ برنامج إعادة توزيع اللاجئين.

ويقضي برنامج إعادة التوزيع، المنصوص عنه في الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الهجرة 2015، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الجمعة، بإعادة نقل 160 ألف شخص ممن يستحقون الحماية الدولية من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى في فترة أقصاها نهاية سبتمبر القادم.

وستخصص هذه الأموال لتوفير السكن والغذاء والرعاية الصحية وخدمات الترجمة المقدمة لطالبي اللجوء، كما أنها ستساعد في رفع كفاءة الإدارات المعنية في وزارة الداخلية الإيطالية على إنجاز عمليات التحقق من جنسيات طالبي اللجوء ومعلوماتهم.

وسوف ترفع هذه المبالغ معدل المساعدات الطارئة التي قدمت لإيطاليا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي منذ عام 2015 إلى ما مجموعة 74 مليون يورو، أما إجمالي المبالغ المخصصة لإيطاليا لمساعدتها على التصدي لملف الهجرة في الفترة الواقعة ما بين 2014 و2020، فتصل إلى أكثر من 592 مليون.

وتعليقاً على هذا القرار، أكد المفوض المكلف شئون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، على دعم الجهاز التنفيذي الأوروبي لإيطاليا، حيث رأى أنه “من المهم أن نظهر أننا مستمرون في تأمين هذا الدعم لإنجاز سياسات إعادة التوزيع والتوطين بشكل فعال وسريع”.

ولطالما اشتكت السلطات الإيطالية من “إهمال” بروكسل لها، وتركها وحدها تواجه تحدي التدفق غير المسبوق للاجئين والمهاجرين السريين، وهو أمر ترفضه مؤسسات الاتحاد وتحرص على تفنيده في كل مناسبة.