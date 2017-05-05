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محافظ القليوبية يكافئ سائقا أنقذ محطة وقود بالقناطر من الحريق
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ القليوبية يكافئ سائقا أنقذ محطة وقود بالقناطر من الحريق

2017-05-05 16:35:12
أ ش أ

قرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، صرف مكافأة مالية لسائق سيارة مواد بترولية، لشجاعته في إنقاذ محطة بنزين قرية البرادعة بالقناطر الخيرية من كارثة محققة، بعد أن اندلع حريق هائل في المحطة أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فتوجه السائق بالسيارة بعيدا عنها.

كما وجه المحافظ الشكر لإدارة الحماية المدينة التي قامت بإطفاء الحريق والسيطرة التامة عليه في زمن قياسي، كما اطمئن على حالة المصابين بالمستشفى.

من ناحية أخرى، كشفت التحقيقات أن سبب الحريق احتكاك جسم صلب بفنطاس سيارة المواد البترولية التي كانت تقف بالمحطة لتفريغ حمولتها المقدرة بنحو 48 ألف لتر، وامتدت النيران إلى 3 خزانات بالمحطة.

وأسفر الحريق عن إصابة عامل بالمحطة وسائق النقل وشخص آخر، وقدرت الخسائر المبدئية بنحو 2 مليون جنيه.

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