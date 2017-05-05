الزمالك يسافر إلى تونس 20 مايو الجاري لمواجهة أهلي طرابلس الليبي2017-05-05 16:39:03
حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي اجستو ايناسيو يوم 20 مايو الجاري للسفر إلى تونس لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي المقرر له يوم 23 مايو الجاري في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يعود الفريق إلى القاهرة في اليوم التالي للمواجهة يوم 24 من الشهر ذاته بعد خوض المباراة المقرر ان تقام علي ملعب المنزه بتونس في ظل عدم خوض الفريق الليبي علي أرضه بسبب الظروف الأمنية.
ويخوض الزمالك الجولة الاولي امام كابس يونايتد الزيمبابوي 12 مايو الجاري باستاد برج العرب.
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