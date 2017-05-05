واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية على مدار ٢٤ ساعة - عن تنفيذ ٣٨ ألفا و٥٧ حكما قضائيا متنوعا ، شمل تنفيذ ٢٢٥ حكما جنائيا ، و١٧ ألفا و٥٥ حكم حبس جزئي ، وألفين و٩٨٨ حكم حبس مستأنف ، و ١٤ ألفا و١٩ أحكام غرامات، و٣ آلاف و ٧٧٠ أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية..