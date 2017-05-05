أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيز التنفيذ في منتصف مساء غدا السبت ، مؤكدة أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من الأول من مايو .

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين اليوم الجمعة أن وزارة الدفاع الروسية أعدت مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا بتكليف مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولأجل تعزيز نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال فومين ،حسبما نقلت وكالة أنباء ” نوفوستي “: “إن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحضير الوثيقة بتكليف من القائد الأعلى لقوات المسلحة لروسيا فلاديمير بوتين من أجل تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية على الأراضي السورية”.

وأضاف :” أن موقف الولايات المتحدة من مسألة إقامة مناطق تخفيف التصعيد كان له أهمية إيجابية، حيث رحبت بخطوات تخفيف العنف في سوريا وتحسين الوضع الإنساني وتهيئة الظروف لتسوية النزاع”.

وأوضح أن النهج البناء لإيران وتركيا، اللتان أيدتا فكرة تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، لعب دورا هاما في إعداد المذكرة ، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أجرى اجتماعات مع كل من وزراء دفاع إيران وتركيا وسوريا وإسرائيل حول إنشاء مناطق تخفيف التصعيد .

وصرح فومين أن أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية أيدت هذه المذكرة ، مشيرا الى أن ذلك يعتبر ضمانة لتنفيذها العملي.وأشار نائب وزير الدفاع الروسي الى أن تنفيذ المذكرة سيسمح بوقف الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في سوريا، وسيضع حدا للحرب الأهلية في سوريا، قائلا :” إن الوثيقة تتمتع بأهمية خاصة للتسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية”.