سردت “أسماء” شقيقة المدعوة “حسناء” التي تم الاعتداء عليها من قبل زوجها تفاصيل رواية بشعة لتعدي زوج أختها على أختها وإلقائها من النافذة بعد مشاجرة بينهما.

وقالت أسماء خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية إيه” مع الإعلامية هبة درويش، على فضائية LTC، أن الزوج كل أسبوع يصيب زوجتها بجروح في جسدها حيث تسبب في جرح قطعي في ذقنها وقبل ذلك رفع عليها سكين وأراد قتلها وأصبحت تلك الحوادث متكررة بشكل كبير، لافتة أن زوج أختها تعدى سابقا على والدها.

وأوضحت أسماء أن الزوج قام بأخذ كل ميراث زوجته من والدها بعد أن توقف عن العمل، وظل يمارس عليها سلطويته ويعتدي عليها هو وأهله، حتى قامت برفع قضية خلع عليه ونفقة لأولادها.

وأشارت أسماء أن الزوج عندما علم بقضية الخلع قام بالتعدي على أختها وعليها هي أيضا وذلك داخل منزله وبمشاركة أخوه، مضيفا: طردوني من الشقة وفضل يقولها تمشي من الشقة وإلا هاموتك، وبدأوا يضربوا فيها وسمعت صوت إزاز وتكسير حتى وجدت أختي ملقاه من شباك البيت وفاقدة للوعي على رصيف الشارع.

واختتمت أسماء أن شقيق الزوج عندما وجد المنظر قام بالهرب بدراجته البخارية ولم نراه منذ ذلك الوقت، لافتة أنه تم حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وبعدها تم إخلاء سبيله بعدما ادعوا أنها سقطت من الشباك حين كانت تنشر الغسيل، موضحة: أختى بين الحياة والموت والمجرمين لم يعاقبوا.