شاهد.. زوجة تروي تفاصيل تعدي زوجها عليها وإصابتها بجروح قطعية2017-05-05 16:18:12
روت زوجة مصرية تدعى “أنوار” تفاصيل مؤثرة لعنف زوجها معها حيث أصابها بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسدها.
وقالت الزوجة خلال استضافتها في برنامج “الحكاية إيه” مع الإعلامية هبة درويش، على فضائية ltc، أنهما تزوجا لمدة 15 عام وظلا دوما في مشاكل ومشاجرات وكان دوما يطردها خارج المنزل بعد كل مشاجرة، مضيفة: تحملت الكثير من المشاكل بشكل غير مبالغ فيه، كنت أعمل وهو كان عاطل وليس له عمل ثابت وكنت أساعده في مصاريف المنزل منذ اليوم الأول.
وأضافت أنوار أنها كان تملك قطعة أرض قامت ببيعها لشراء سيارة لها حيث أنها معاقة وكذلك هو، وبدأت تساعده حتى اشترى سيارة وكشك للتجارة وبعد ذلك بدأت المشاكل تتزايد، واستطردت: بدأت اقتنع أن هذه هي حياتي وتقبلت الوضع من أجل أولادي.
وأوضحت أنوار أنها في المرة الأخيرة القاها من السيارة أمام قسم إمبابة بعد اختلاق مشكلة وهمية، ورفض التصالح معها بعد محاولات من أهلها للتقريب بين الزوجين لمدة 3 شهور، ولكنه رفض واستحوذ على كل أموالها التي كانت موجودة بالمنزل والتي بلغت 80 ألف جنيه.
وأشارت أنوار باكية إلى أنها بعدما بدأت في رفع القضايا عليه والمحاضر تعدى عليها داخل سيارتها عندما كانت تحاول رؤية أولادها، حيث أصابها ب”قطر حاد” في ذراعها بالكامل وقام بتمزيق ملابسها وتكسير الزجاج الأمامي لسيارته، مما أدى لنقلها إلى الإسعاف وفقدت وعيها بسبب فقدانها للدم.
واستطردت: أخلو سبيله لأنه معاق ونسوا تماما أنه قام بالتعدي عليه، وقالوا لي أنني متهمة بسبب أنه أصاب نفسه في أصبعه أثناء التعدي علي وقام بعمل تقرير طبي ضدي فأصبحنا متساويين أمام الشرطة والقضاء وأطالب بحقي منه.
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