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مطار ألماني يقدم "آلة" تعرض صلوات جميع الأديان
آلة-الصلاة

مطار ألماني يقدم "آلة" تعرض صلوات جميع الأديان

2017-05-05 16:11:45
وكالات

يقدم مطار شتوتجارت الألماني للركاب، الذين يمرون من خلاله، طريقة جديدة للصلاة، وهي آلة على شكل كابينة تصوير تعرض صلوات من مختلف الأديان بالضغط على زر.

ومن المقرر أن تعمل الآلة التي طورها الفنان البرليني أوليفر ستورم، لمدة ثلاثة أشهر.

وقال موظف بالكنيسة الموجودة في المطار أمس الخميس “لقد وضعناها في منطقة المغادرة، حيث يكون الركاب عمومًا أكثر استرخاء بعد إنهائهم إجراءات الأمن”.

وقال ستورم إن الآلة “جيبتومات”، وهو اسم مركب من الكلمتين اللتين تعنيان بالألمانية الصلاة والآلة، تعمل منذ عام 2008، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم تنصيبها في المطار.

وأضاف أن الجهاز لا يهدف إلى تعزيز أي دين بعينه.

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