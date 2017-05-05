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إصابة شخص بجروح بالغة إثر تحطم طائرة عسكرية في بريطانيا
تحطم طائرة تركية

إصابة شخص بجروح بالغة إثر تحطم طائرة عسكرية في بريطانيا

2017-05-05 16:10:38
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أصيب شخص بجروح بالغة، إثر تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في مطار باكينجها مشاير البريطاني بـمدينة هاي وايكمب.

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