يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى في فعاليات الجلسة الرابعة لبرلمان عموم إفريقيا، التي تبدأ يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2017م، في ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك تلبية لدعوة من معالي روجي نكودو دانغ رئيس برلمان عموم إفريقيا.

وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي، يجدد فيها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع برلمان عموم إفريقيا إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز العلاقة الإستراتيجية العربية الافريقية، التي تأسست على التعاون والتنسيق بين الدول والشعوب العربية والإفريقية، والدفاع عن قضايا العرب والأفارقة العادلة، خصوصا القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحفظ الأمن والسلم في المنطقتين العربية والإفريقية .

وستركز زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له - بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تنظم علاقات التعاون والتنسيق بين البرلمانيين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البرلمانين في البيان الصادر عن الجلسة المشتركة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ العام الماضي - على حشد التأييد للقضية الفلسطينية، حيث سيجري رئيس البرلمان العربي محادثات مع رئيس برلمان عموم إفريقيا، تتناول مستجدات القضية الفلسطينية ومعوقات إرساء سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، وإمعان دولة الاحتلال إسرائيل في التنكر لالتزاماتها الدولية والسعي إلى ترسيخ نظام فصل عنصري، من خلال ما ترتكبه من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، وتعاملها اللاإنساني مع الأسرى الفلسطينيين، كما سيتم التطرق لتلويح الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى الأمن والسلم في المنطقة، وإعلان الحكومة البريطانية الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أسس لسلب الشعب الفلسطيني لأرضه.