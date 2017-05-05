رئيس البرلمان العربي يشارك في الجلسة الرابعة لبرلمان عموم إفريقيا2017-05-05 16:04:54
يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى في فعاليات الجلسة الرابعة لبرلمان عموم إفريقيا، التي تبدأ يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2017م، في ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك تلبية لدعوة من معالي روجي نكودو دانغ رئيس برلمان عموم إفريقيا.
وسيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي، يجدد فيها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع برلمان عموم إفريقيا إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز العلاقة الإستراتيجية العربية الافريقية، التي تأسست على التعاون والتنسيق بين الدول والشعوب العربية والإفريقية، والدفاع عن قضايا العرب والأفارقة العادلة، خصوصا القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحفظ الأمن والسلم في المنطقتين العربية والإفريقية .
وستركز زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له - بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تنظم علاقات التعاون والتنسيق بين البرلمانيين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البرلمانين في البيان الصادر عن الجلسة المشتركة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ العام الماضي - على حشد التأييد للقضية الفلسطينية، حيث سيجري رئيس البرلمان العربي محادثات مع رئيس برلمان عموم إفريقيا، تتناول مستجدات القضية الفلسطينية ومعوقات إرساء سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، وإمعان دولة الاحتلال إسرائيل في التنكر لالتزاماتها الدولية والسعي إلى ترسيخ نظام فصل عنصري، من خلال ما ترتكبه من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، وتعاملها اللاإنساني مع الأسرى الفلسطينيين، كما سيتم التطرق لتلويح الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى الأمن والسلم في المنطقة، وإعلان الحكومة البريطانية الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أسس لسلب الشعب الفلسطيني لأرضه.
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
-
باحث اقتصادي: «مثلث الاستثمار» ينقصه «ضلع»
أكد الباحث الاقتصادي أحمد علي، أن ما وصفه بـ”مثلث الاستثمار في مصر” ينقصه “ضلع التشريعات” لتنظيم العملية الاستثمارية، مشيدا بمجهودات الدولة في “الضلعين ...Fri, 05 May 2017 10:28:59 GMT
-
«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن العطلة الرسمية اليوم واعتدال الأحوال الجوية ووضوح الرؤية الأفقية انعكسا بشكل إيجابي على الحالة المرورية بكافة الطرق ...Fri, 05 May 2017 07:28:15 GMT
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT