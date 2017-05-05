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الكرملين: بوتين ونزارباييف يرحبان بتخفيف التصعيد في سوريا
قصر الكرملين

الكرملين: بوتين ونزارباييف يرحبان بتخفيف التصعيد في سوريا

2017-05-05 15:55:48
أ ش أ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، المفاوضات السورية التي عُقدت في أستانة يومي 3 - 4 مايو الجاري، حيث أعربا عن ترحيبهما ورضاهما عن اعتماد مذكرة إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

وذكر بيان للكرملين اليوم الجمعة أن الرئيسين الروسي والكازاخي أكدا على أن تنفيذ كافة الأطراف للمذكرة سيساهم في تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية، وسيحسن الوضع الإنساني والتسوية السياسية للنزاع السوري بشكل عام.

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