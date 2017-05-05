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تعطل أكثر من 100 رحلة جوية بسبب العواصف الترابية في الصين
طائرة صينية

تعطل أكثر من 100 رحلة جوية بسبب العواصف الترابية في الصين

2017-05-05 15:50:18
أ ش أ

تسببت عاصفة ترابية ضخمة في الصين اليوم الجمعة في إلغاء وتأجيل أكثر من 100 رحلة جوية من مطار العاصمة بكين.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن السلطات في بكين رفعت حالة الطوارئ البيئية جراء الظاهرة التي تضرب البلاد لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن مؤشرات قياس تلوث الهواء في بكين سجلت أمس /الخميس/ 500 ميكروجرام للمتر المكعب، فيما يبلغ الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية 25 ميكروجرام للمتر المكعب.

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