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مقتل جندي أمريكي في الصومال إثر عملية ضد حركة الشباب
حركة الشباب الاسلامي الصومالية

مقتل جندي أمريكي في الصومال إثر عملية ضد حركة الشباب

2017-05-05 15:42:45
أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي في الصومال خلال عمليات ضد مسلحي حركة “الشباب” المتشددة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا “افريكوم” في بيان نقلته قناة “سي بي إس” الأمريكية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية كانت تقوم ببعثة لتقديم الدعم والمشورة بالتعاون مع عناصر من الجيش الوطني الصومالي، مشيرة إلى أن العملية وقعت قرب مدينة “باري” التي تبعد حوالي 40 ميلا غربي العاصمة الصومالية مقديشيو.

ولم يوضح الجيش الأمريكي في أي فرع كان يخدم فيه الجندي الذي لقى مصرعه كما لم تدل بأية معلومات أخرى حول كيفية مقتله.

واضاف البيان أن حركة “الشباب” تمثل تهديدا للأمريكيين وللمصالح الأمريكية، لافتا إلى أن “حركة “الشباب” التابعة لتنظيم القاعدة قتلت أمريكيين وجندت إرهابيين ومقاتلين في الولايات المتحدة وحاولت شن هجمات والحث على القيام بها ضد الأمريكيين وحلفاءنا ومصالحنا حول العالم، بما في ذلك هنا في وطننا.”

يذكر أن الجيش الأمريكي نفذ لسنوات ضربات جوية ضد اهداف لحركة الشباب المتشددة في الصومال.

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