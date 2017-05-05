ننشر محتويات شنط رمضان "المخفضة"2017-05-05 15:37:06
قال ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم بدءا من الأسبوع بعد المقبل طرح شنط رمضان بجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة بتخفيضات تصل إلى 18%.
وأضاف عبدالفتاح -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أنه سيتم طرح شنط رمضان بسعر 70 جنيها وتشمل (كيلو سكر- 2 كليو أرز- زجاجة زيت 800 مللتر- 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام- علبة صلصة زنة 300 جرام وعلبة سمنة مسلي 500 جرام – كيلو بلح).
وأوضح أنه سيتم طرح شنط بأسعار 95 جنيها تشمل (كيلو سكر- 2 كيلو أرز- زجاجة زيت 800 مللتر- 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام- علبة صلصة زنة 300 جرام وعلبة سمنة مسلي 500 جرام– 3 أكياس فول 500 جرام- وكيس عدس 500 جرام- 2 عبوة شاي زنة 40 جرام – كيلو بلح فاخر).
وفي سياق متصل، أعلن عبد الفتاح أنه سيتم بعد غد /الأحد/ عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لمناقشة نتائج الأعمال للعام المالي 2015/2016، ولفت إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 400 مليون جنيه ،كما سيتم تفويض وزير التموين لتشكيل مجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 يونيو المقبل.
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