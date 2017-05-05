مقتل 6 أشخاص في مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين بصعدة

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الجمعة بمقتل 4 عناصر من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح ، و اثنين من قوات الجيش الوطني اليمني خلال مواجهات بمحافظة صعدة .

وقالت المصادر وفقا لقناة “العربية” الإخبارية ” إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الجيش فيما قتل أربعة عناصر من الميليشيات الحوثية ، في جبهة البقع شمال محافظة صعدة “.

وفي سياق متصل ، أشارت المصادر إلى استهدف طيران التحالف العربي بغارتين تجمعات عسكرية لميليشيا الحوثي وصالح بمنطقة بركان في ميدرية رازح بمحافظة صعدة .. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى .