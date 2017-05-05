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بالصور .. السعد يصاب بوعكة صحية ويلوم الرئيس السيسي
أشرف السعد
أشرف السعد

بالصور .. السعد يصاب بوعكة صحية ويلوم الرئيس السيسي

2017-05-05 15:50:00
محيط - خالد الريس

أعلن رجل الأعمال المقيم بالخارج أشرف السعد عن إصابته بوعكة صحية لم يعلن عن نوعها، مشيرا إلى تلقيه العلاج بمستشفى “ولينجتون” أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.
وقال السعد ساخرا من قناة الجزيرة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألو قناة الجزيرة؟..  أنا اشرف السعد الداعية الإسلامي.. الله يستركم ابعتولى كاميرا بسرعة على مستشفى ولينجتون عشان فيه ملايكة نزلوا عندي في الغرفة”، مرفقا بالتغريدة صورة له أثناء تواجده بالمستشفى.
كما وجه اللوم للرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريده له، قائلا: “الو ياريس انا وربنا زعلان يعنى تكلم عمرو أديب المستجد وهو في المستشفى وانا حبيبك.. مرمى في المستشفى من امبارح ولا عبرتنى”.

تدوينة الحالة الصحية لأشرف السعد

تدوينة الحالة الصحية لأشرف السعد

تدوينة الحالة الصحية لأشرف السعد

تدوينة الحالة الصحية لأشرف السعد

أشرف السعد أثناء تلقيه العلاج

أشرف السعد أثناء تلقيه العلاج

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