 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 03:57 مساءً
روابط سريعة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن زيادة ميزانية الشاباك والموساد بنسبة 10%
الموساد الاسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يعلن زيادة ميزانية الشاباك والموساد بنسبة 10%

2017-05-05 15:22:39
متابعات

أعلنت سلطات الاحتلال زيادة الميزانية المخصصة لجهازي الاستخبارات “الشاباك والموساد” موضحةً أن سترف بداية من العام القادم بنسبة 10% لتبلغ 8 مليارات و600 مليون شيكل.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن معظم المستخدمين الجدد في الجهازين هم خبراء في مجالات التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني (السايبر).

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات تواصل جهودها الحثيثة لتجنيد خبراء في مجال السايبر، وفي هذا الإطار نشر كل من الموساد والشاباك مؤخرًا إعلانًا يشمل رمزًا مُحوسبًا على شكل لغز، بحيث من ينجح في حلها يكون مؤهلًا للعمل في مؤسستي الشاباك والموساد.

وكان اللغز عبارة عن رمز المنظمة ويتضمن خطًأ تشفيريًا، يظهر في أسفل الإعلان رابط يجب الدخول إليه لحل اللغز، أشارت جهات في جهاز المخابرات الصهيوني أن اللغز هذا العام أصعب من اللغز الذي وضع في السنة الماضية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3