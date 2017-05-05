أعلنت سلطات الاحتلال زيادة الميزانية المخصصة لجهازي الاستخبارات “الشاباك والموساد” موضحةً أن سترف بداية من العام القادم بنسبة 10% لتبلغ 8 مليارات و600 مليون شيكل.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن معظم المستخدمين الجدد في الجهازين هم خبراء في مجالات التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني (السايبر).

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات تواصل جهودها الحثيثة لتجنيد خبراء في مجال السايبر، وفي هذا الإطار نشر كل من الموساد والشاباك مؤخرًا إعلانًا يشمل رمزًا مُحوسبًا على شكل لغز، بحيث من ينجح في حلها يكون مؤهلًا للعمل في مؤسستي الشاباك والموساد.

وكان اللغز عبارة عن رمز المنظمة ويتضمن خطًأ تشفيريًا، يظهر في أسفل الإعلان رابط يجب الدخول إليه لحل اللغز، أشارت جهات في جهاز المخابرات الصهيوني أن اللغز هذا العام أصعب من اللغز الذي وضع في السنة الماضية.