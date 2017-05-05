الصحة: اكتشاف 132 ألف مصاب بفيروس "سي" بعد فحص 5ر1 مليون مواطن2017-05-05 15:22:21
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم /الجمعة/ اكتشاف إصابة 132 ألفا و327 مواطنا بفيروس (سي) وتوجيههم لتلقي العلاج في المراكز المعتمدة، عقب فحص مليون و521 ألفت و231 مواطنا عبر برنامج المسح الطبي الشامل لاكتشاف المصابين بفيروس سى حتى 30 أبريل الماضي.
وأوضح الوزير -في بيان أصدرته وزارة الصحة والسكان- أنه من بين المفحوصين 203 آلاف و513 مواطنا من راغبي السفر للخارج الذين أجروا التحاليل بالمعامل المركزية، و8 آلاف و785 من طلبة الجامعات الخاصة، و34 ألفا و409 من طلبة الجامعات الحكومية، و3 آلاف و506 من نزلاء السجون.
ولفت إلى أنه تم فحص 219 ألفا و252 من العاملين ببنوك الدم و134 ألفا و254 من الأطباء وطواقم التمريض والإداريين العاملين بالمجال الطبي و160 ألفا و638 من مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات و753 ألفا و601 مواطن في 410 قرى بـ9 محافظات، وأن تكلفة الفحص الإجمالية بلغت 109 ملايين و528 ألفا و632 جنيها.
جدير بالذكر أن المسح الطبي الشامل يشمل محورين؛ الأول: طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2015 لسنة 2016 لفحص طلبة الفرق الأولى بالجامعات، بالإضافة إلى فحص المساجين وراغبي السفر للخارج والمتبرعين بالدم ومرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات والعاملين بالقطاع الصحي.
ويستهدف المحور الثاني الوصول إلى جميع المصابين بفيروس سي بالقرى والنجوع، حيث بدأ المسح الميدانى لأكتشاف الفيروس بالقرى في 21 يناير 2017.
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