تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وهي ترقص مع طفليها .

وظهرت إيفانكا ترامب (35 عاما)، وهي ترقص مع طفليها، وعلقت على الفيديو الذي نشرته من خلال صفحتها الرسمية على موقع ” فيس بوك ” ، قائلة “اللحظات الصغيرة تهم، خاصةً بالنسبة للأمهات العاملات، خلال حفلة رقص مع أبنائي بعد العمل”.

وحصد الفيديو على أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 7 آلاف تعليق، ونحو 150 ألف إعجاب، وأكثر من 5 آلاف مشاركة، بعد نشره بـ5 ساعات فقط.