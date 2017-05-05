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شاهد .. رقصة إيفانكا ترامب مع طفليها تغزوا مواقع التواصل بملايين المشاهدات
ايفانكا ترامب

شاهد .. رقصة إيفانكا ترامب مع طفليها تغزوا مواقع التواصل بملايين المشاهدات

2017-05-05 15:38:31

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وهي ترقص مع طفليها .

وظهرت إيفانكا ترامب (35 عاما)، وهي ترقص مع طفليها، وعلقت على الفيديو الذي نشرته من خلال صفحتها الرسمية على موقع ” فيس بوك ” ، قائلة “اللحظات الصغيرة تهم، خاصةً بالنسبة للأمهات العاملات، خلال حفلة رقص مع أبنائي بعد العمل”.

وحصد الفيديو على أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 7 آلاف تعليق، ونحو 150 ألف إعجاب، وأكثر من 5 آلاف مشاركة، بعد نشره بـ5 ساعات فقط.

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