ينظر مجلس النواب، الأحد المقبل، قانون الرياضة، ومن المتوقع أن يتم الموافقة عليه نهائيا، بعد ورود رأى مجلس الدولة فيه، وقبل إقرار القانون فى الجلسة العامة القادمة، اليوم السابع ترصد أهم العقوبات فى القانون.

1- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 1000 لـ 3 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان قولا أو فعلا أو حض على الكراهية أو التمييز أثناء الأنشطة الرياضية بحسب المادة 85.

2-الحبس مدة لا تقل عن 6 أشر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف كل من حاول دخول مكان نشاط رياضى دون حق حسب المادة 86

3-الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف لـ 20 ألف أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى هيئة رياضية فى حالة سكر، أو حائزا مخدر أو مسكر بحسب المادة 87.

4-حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف لـ 20 ألف أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز ألعاب نارية أو مواد قابلة للاشتعال أو القصد منها إيذاء الغير بحسب المادة 87.

5- حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم بحسب المادة 89.

6- حبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة من 15 الفا وحتى ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة بحسب المادة 90.

7- الحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة – “أولتراس” بالمخالفة للنظم الأساسية بحسب المادة 91.

8- الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة من 100 ألف جنيه وحتى 300 ألف إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بحسب المادة 91.

9- الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير.

10- كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.