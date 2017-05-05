اتهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة بريطانيا بـ “التخلي” عن الاتحاد الأوروبى، قائلا إن اللغة الإنجليزية “تفقد أهميتها فى أوروبا “إثر مغادرة بريطانيا للاتحاد، حسبما نقلت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حذر أمس رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ويونكر من أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تصبح “مستحيلة” إذا أصبحا “عاطفيين”.

وعلى الرغم من دعوته إلى التزام الهدوء، وصف يونكر في مؤتمر في مدينة فلورنسا الإيطالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالـ”مأساة”.

وفي معرض إشادته بعودة النمو الاقتصادي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، قال يونكر “بات نمو الاتحاد الأوروبي الاقتصادي ضعف النمو الأمريكي، وأشعر بأنه يمكننا أن نطمئن على المستقبل القريب”.

وقال “في هذه المرحلة - على الرغم من النجاح والنمو الاقتصادي - قرر أصدقاؤنا البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، يا للمأساة!”. وتابع قائلا “لا ينبغي لنا أن نقلل من أهمية القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني، فهذا ليس حدثا صغيرا”.

وأضاف “بالطبع سنتفاوض مع أصدقائنا البريطانيين بشفافية كاملة، لكن يجب ألا يكون هناك شك في أن الاتحاد الاوروبي هو من يتخلى عن بريطانيا، العكس صحيح. هذا فرق سنشعر به خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وألقى يونكر خطابه باللغة الفرنسية، وقال مازحا “سأعبر عن نفسي بالفرنسية لأن اللغة الإنجليزية تفقد أهميتها في أوروبا ببطء لكن بشكل ثابت”.

وكانت تيريزا ماي قد شنت أمس الأول الأربعاء هجوما عنيفا ضد الاتحاد الأوروبي لمحاولته التدخل في الانتخابات العامة المبكرة المزمع إجراؤها في 8 يونيو المقبل، قائلة “إنهم يحاولون “تحقيق مكسب على حسابنا” في محادثات مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وحذر توسك، رئيس المجلس الأوروبي، من أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستصبح “مستحيلة”، كما دعا إلى “حرية التصرف والاعتدال والاحترام المتبادل”.