 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 04:00 مساءً
روابط سريعة
المتحدث باسم نتنياهو يؤكد أهمية دراسة اللغة العربية
أوفير جندلمان

المتحدث باسم نتنياهو يؤكد أهمية دراسة اللغة العربية

2017-05-05 14:36:53
متابعات

أكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، على أهمية دراسة الإسرائيليين للغة العربية لأهميتها لإسرائيل.

‫وقال في تغريدة كتبها اليوم الجمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تحدثت اليوم مع ٣٠٠ تلميذ يدرسون اللغة العربية حول أهمية دراستها لتعزيز إسرائيل والعلاقات العربية الإسرائيلية”.

وأضاف جندلمان: “تم استقبالي بحفاوة بالغة وعبر التلاميذ والمعلمون عن رغبتهم بتعميق الدراسة”.

وكان أحد أعضاء الكنيست أعد مشروع قانون جديد مؤخرًا، حول ضرورة تعلم اللغة العربية في المدارس الإسرائيلية من مرحلة الابتدائية، وجاء هذا المقترح تحديدًا من اليمين الإسرائيلي، وزعم مقدمه وهو عضو الكنيست أورن حازن، أن الهدف هو التعايش بين العرب واليهود ومعرفة الثقافة العربية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3