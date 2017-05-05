أكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، على أهمية دراسة الإسرائيليين للغة العربية لأهميتها لإسرائيل.

‫وقال في تغريدة كتبها اليوم الجمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تحدثت اليوم مع ٣٠٠ تلميذ يدرسون اللغة العربية حول أهمية دراستها لتعزيز إسرائيل والعلاقات العربية الإسرائيلية”.

وأضاف جندلمان: “تم استقبالي بحفاوة بالغة وعبر التلاميذ والمعلمون عن رغبتهم بتعميق الدراسة”.

وكان أحد أعضاء الكنيست أعد مشروع قانون جديد مؤخرًا، حول ضرورة تعلم اللغة العربية في المدارس الإسرائيلية من مرحلة الابتدائية، وجاء هذا المقترح تحديدًا من اليمين الإسرائيلي، وزعم مقدمه وهو عضو الكنيست أورن حازن، أن الهدف هو التعايش بين العرب واليهود ومعرفة الثقافة العربية.