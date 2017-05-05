توفي جندي بريطاني سابق، تعتبر فترة مرضه هي الأطول في بريطانيا، بعد قضائه 54 عامًا في نفس المستشفى عن عمر يناهز 75 عامًا في أبريل الماضي.

ونقل” جيمس موريس” إلى مستشفى مصابا بكسر في ساقه عام 1962، ولكنه لم يعد قط إلى بيته ، حيث أصيب بسكتة قلبية في غرفة العمليات، وظل في غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى “ويستر موفات” في إيردي بنورث لاناركشاير.

وقد توفي المحارب القديم، الذي لم يكن ينطق سوى ثلاث كلمات “بيت وحانة وخيول ” .

وأكد شقيقه كارل موريس، البالغ من العمر 62 عامًا، أن أحد العاملين في ويستر موفات أبلغه أنه لم يقض أحد فترة تحت العناية في مستشفى واحد أطول من جيمس، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا لدى دخوله المستشفى.

وأضاف، وهو من كوتبريدغ: ” توصلنا عبر السنين لوسيلة تواصل معه، لقد كان حاضرًا ذهنيًا، ولكنه لم يكن قادرا على التواصل معنا أبدًا.”

وتابع: “كثيرا ما كنا نأخذه في إجازات في بريطانيا، ويعلمون في المستشفى كم يحب الحانة لذلك كانوا يصطحبونه إلى هناك من آن لآخر.”

وكان جيمس موريس يقضي خدمته العسكرية في ألمانيا عندما أصيب في حادث سيارة أسفر فقط عن كسر أنفه وإحدى عظام الفخذ، ولكن مشكلة حدثت في رأسه خلال العملية التي أجراها في خذه.