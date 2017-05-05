تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن وجود أكثر من 4600 شخص في المملكة، نصفهم لم يبلغوا سن الرشد، تعرضوا لتأثير أفكار متطرفة.

يأتي ذلك فيما حددت الاستخبارات البريطانية 350 شخصا يشكلون تهديدا إرهابيا محتملا بعد عودتهم إلى المملكة من سوريا، حيث يقاتلون في صفوف المسلحين.

ولفتت صحيفة “The Times” نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية أن هذا العدد يعكس “حجم المشكلة التي تصطدم بها وحدات مكافحة الإرهاب، وذلك لأن مراقبة شخص واحد على مدار الساعة تتطلب نحو 30 عنصرا استخباراتيا”.

وذكرت الصحيفة أن بعض البريطانيين بعد عودتهم من سوريا “يخيب رجاءهم في المتطرفين، ولا يشكلون أية خطورة”، إلا أن الكثيرين “دُربوا على كيفية التعامل مع الأسلحة النارية والمتفجرات، وحُشيت أدمغتهم بأيديولوجية تنظيم داعش”.

واللافت أن المسلحين السابقين العائدين من سوريا لا يمكن في كثير من الحالات تعريضهم للمساءلة القانونية، وذلك لأن المعلومات عن نشاطاتهم يتم الحصول عليها من قبل مصادر سرية لا تعتد بها المحكمة، فضلا عن أن الكشف عن مثل هذه المعلومات قد يعرض للخطر عملاء الاستخبارات البريطانية.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 850 شخص من الرعايا البريطانيين قد انضموا لجماعات إرهابية في بلدان الشرق الأوسط، في حين أن معظم الذين توجهوا من هؤلاء إلى العراق وسوريا من أصول آسيوية، اعتنقوا الإسلام منذ وقت قريب، بالإضافة إلى مهاجرين من شمال إفريقيا.