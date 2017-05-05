بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي مناطق وقف التصعيد في سوريا

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع مجلس الأمن القومي الروسي.

وأوضح الكرملين أنه “تم تبادل الآراء بشأن تسوية الأزمة السورية على خلفية اتفاقية إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا التي تم التوصل إليها في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي نتائج مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي جرت هذا الأسبوع في مدينة سوتشي الروسية.

وتابع الكرملين أنه تمت مناقشة عدد من المسائل الداخلية الروسية، بينها سير التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بعيد النصر على ألمانيا النازية.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا، وتركيا، وإيران وقعت يوم 4 مايو الجاري في أستانا على مذكرة بشأن إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سوريا، سيتم وقف الأعمال القتالية فيها ابتداء من 6 مايو الجاري