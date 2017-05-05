ترامب يلتقي يونكر وتوسك في بروكسل أواخر الشهر الجاري2017-05-05 14:18:07
يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال زيارته إلى بروكسل يوم 25 أيار الجاري
وكتب بريبن آنمان المتحدث باسم المجلس الاوروبي على تويتر “اللقاء مؤكد”.
هذا ويشوب علاقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي الكثير من التعقيد، فهو كان مع خيار بريطانيا الخروج منه واعتبر أن تركها هذا الاتحاد لن يؤدي إلى تفككه ، ودعا بقية الدول الأعضاء إلى “ضبط النفس” بعد مغادرة المملكة المتحدة.
وأجاب ترامب في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” على سؤال حول ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى فتح الطريق أمام دول أخرى:”لا أعتقد حدوث ذلك”.وفي موضوع آخر قال: “أؤمن بالتحالف، وعلاقات الشراكة، لكن التحالف لا يأتي دائما بثمار جيدة بالنسبة للولايات المتحدة”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف الخميس عن أنه سيتوجه نهاية الشهر الحالي إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى البيت الأبيض، قائلا في كلمة له بالبيت الابيض “رحلتي الأولى إلى الخارج كرئيس للولايات المتحدة ستكون الى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وفي مكان يحبه الكرادلة في بلدي كثيرا، روما”.
وتضاف هذه المحطات الثلاث الى مشاركته في قمتي حلف شمال الاطلسي في بروكسل ومجموعة الدول السبع الصناعية في صقلية نهاية الشهر الجاري.
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