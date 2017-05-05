يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على حنوب الصعيد نهارا لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 16 25

مطروح 15 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

بلطيم 17 25

الإسماعيلية 16 31

السويس 18 31

العريش 13 27

نخل 09 30

طابا 14 29

الطور 21 30

مرسى علم 23 30

الغردقة 24 32

شرم الشيخ 23 32

رفح 12 26

كاترين 13 24

سيوة 19 32

المنيا 18 32

الفيوم 18 32

رأس سدر 18 31

أبوسمبل 23 35

وسط الدلتا 18 30

أسيوط 18 33

سوهاج 19 35

الأقصر 19 35

أسوان 23 36

شلاتين 22 34

حلايب 24 30

الوادى الجديد 21 35

قنا 20 35

نويبع 22 32

السلوم 15 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 21 36

الرياض 29 42

المنامة 29 38

أبوظبى 29 42

الدوحة 30 38

الكويت 26 36

دمشق 10 28

بيروت 18 23

عمان 11 25

القدس 12 23

غزة 16 24

بغداد 20 35

مسقط 30 36

صنعاء 14 26

الخرطوم 26 42

طرابلس 20 30

تونس 18 31

الجزائر 16 29

الرباط 13 23

نواكشوط 24 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 22

اسطنبول 12 18

اسلام اباد 24 37

نيودلهى 29 43

جاكرتا 24 32

بكين 13 29

كوالامبور 24 31

طوكيو 17 26

أثينا 16 27

روما 12 24

باريس 11 18

مدريد 10 22

برلين 09 17

لندن 08 16

مونتريال 07 16

موسكو 05 15

نيويورك 11 16

واشنطن 11 19