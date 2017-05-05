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السفارة الروسية في لندن: "الحمد لله بروكسل هي المذنبة"!
السفارة الروسية في لندن

السفارة الروسية في لندن: "الحمد لله بروكسل هي المذنبة"!

2017-05-05 14:14:20
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علقت السفارة الروسية في لندن مازحة على مقال نشرته صحيفة “ذي تايمز” البريطانية  حول تدخلات أوروبية في الانتخابات البريطانية.

وعلى حسابها في موقع “تويتر”، علقت السفارة على المقال، الذي جاء في الصفحة الأولى بعنوان: “ماي تحذر: بروكسل تتدخل في انتخاباتنا”، وقالت: “الحمد لله ليست روسيا هذه المرة!”.

وكانت موجة الهيستريا حول التدخلات الروسية في الغرب قد انطلقت أثناء الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، إذ نشرت الاستخبارات الأمريكية  حينها تقريرا اتهمت فيها روسيا بالوقوف وراء مجموعات هاكرز مسؤولة عن عمليات اختراق  لقواعد بيانات تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي ونشر أخبار استهدفت حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. كما واجهت روسيا اتهامات بالتأثير على الرأي العام في بريطانيا فيما يخص مسألة “بريكست”، والتدخل في العمليات الانتخابية في العديد من الدول الأوروبية. وتنفي موسكو قطعيا كافة هذه الاتهامات، وتعتبرها بلا أساس على لإطلاق.

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