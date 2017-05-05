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انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق السابع
اسعاف ـ جثة ـ مقتل ـ وفاة

بسبب مرض نفسى بالعجوزة

انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق السابع

2017-05-05 14:04:05
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انتحرت ربة منزل مريضة نفسيا، بإلقاء نفسها من الطابق السابع بالعجوزة، وذكر أفراد أسرتها أنها حاولت الانتحار سابقا مرات عدة.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا بإلقاء ربة منزل نفسها من الطابق السابع مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن “ليلى. ا ” 32 سنة ربة منزل انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق السابع بسبب معاناتها من مرض نفسى، وأوضح أفراد أسرتها أنها سبق حجزها بمصحة نفسية،  لمحاولتها الانتحار سابقا عدة مرات، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

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