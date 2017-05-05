تدرس مصلحة السجون الإسرائيلية إمكانية استقدام أطباء أجانب من أجل التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة “سما” الفلسطينية أن عملية التغذية القسرية ستتم في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، مشيرة إلى أن مداولات على مستوى رفيع تجرى بهذا الشأن تحسبا لتردي الوضع الصحي لبعض الأسرى المضربين عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي.

وأضافت أن إسرائيل شرعت بإجراء اتصالات أولية لحث “الدولة” الأجنبية على الإسراع بإرسال الأطباء خاصة بعد رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية القيام بالتغذية القسرية الموصوفة بالقانون الدولي كعملية تعذيب

وأكد التقرير أن “الفكرة هي إجراء عمليات التغذية القسرية داخل مراكز طبية تتبع لمصلحة السجون الإسرائيلية وذلك من أجل تجاوز رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية القاطع للقيام بهذه الخطوة”، بالإضافة إلى خشية إسرائيل من “أن تؤدي عمليات نقل الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات لتلقي العلاج بحال تدهور حالتهم الصحية إلى إغراق المستشفيات بالمئات منهم”.