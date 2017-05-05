أكدت سولاف درويش عضو مجلس النواب، أن أفكارها لتطوير خدمة “مترو الأنفاق” جاءت لتغطية تكاليف المرفق وعدم تحميل المواطنين لرسوم وأعباء إضافية.

وأشارت سولاف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أنه من الممكن أن يتم استغلال المرفق في مجال الإعلانات بالإضافة إلى عمل عربات بخدمة مميزة.

وانتقدت النائبة ما أعلنته الشركة مسبقا بأن “المرفق لم يعد موضة للإعلانات”، مؤكدة أن المرفق يستخدمه 3 مليون مواطن من شرائح مختلفة يوميا.

وكانت النائبة البرلمانية سولاف درويش قد اقترحت عمل العديد من البدائل لتوفير مصادر التمويل لـ”مترو الأنفاق” بدون زيادة أسعار التذاكر، مثل عمل عربة خدمة مميزة “VIP” لقطارات المرفق بأسعار مختلفة عن الأسعار المعتادة والإعلانات.