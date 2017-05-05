قال مصدر قضائي اليوم الجمعة إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على “متطرف” قرب قاعدة عسكرية في إيفرو بغرب البلاد.

وذكر المصدر أنه تم إبلاغ المدعين المختصين بقضايا الإرهاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتعزز فرنسا إجراءات الأمن يوم الأحد فيما يتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.