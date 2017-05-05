قال مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن رأيه استقر على رئيس وزرائه المقبل في حالة فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد لكنه لن يكشف عن تشكيله الحكومي إلا بعد توليه المنصب.

وقال ماكرون، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيتغلب على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد، في حديث لإذاعة (آر.تي.إل) إن رأيه استقر على اسم رئيس وزرائه.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد أبلغ مرشحه باختياره أجاب ماكرون “كلا، ما زال في ذهني” دون أن يعطي أي دلالة تشير إلى اسم المرشح أو المرشحة.

وأضاف “إذا انتخبت سأعمل على الانتهاء من تشكيل الحكومة في الأسبوع المقبل لكن سيعلن عنها بعد تسليم السلطات” في إشارة إلى تسليم الرئيس الحالي فرانسوا أولوند السلطة إلى خلفه في خطوة متوقعة في عطلة الأسبوع التي تلي الانتخابات.

وأوضح ماكرون أن رئيس وزرائه “سيكون ذا خبرة في الحقل السياسي ولديه القدرة على قيادة أغلبية برلمانية والقدرة على قيادة حكومة تجددت بالكامل وستتضمن أيضا عددا من الرجال والنساء من ذوي الخبرة”.