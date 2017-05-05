يواصل احمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء الفقرات التأهيلية على هامش تدريبات الفريق استعدادًا لمباريات الدوري.

وقرر الجهاز الفني استمرار حجازي في التأهيل، لحين التأكد تمامًا من تعافيه من الإصابة التي عانى منها في وقت سابق في العضلة الضامة.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة الفريق القادمة أمام النصر للتعدين المقرر لها الاثنين في الدوري في ظل عدم تعجل الجهاز الفني في الدفع به في التدريبات الجماعية قبل اكتمال تعافيه من الإصابة.

فيما حصل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق على راحة لمدة 48 ساعة من المشاركة في التدريبات الجماعية؛ في ظل غيابه عن المباريات؛ بسبب إيقافه من جانب لجنة المسابقات بعد مباراة الإنتاج الحربي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري منح اللاعب راحة لمدة 48 ساعة ليعود بعد ذلك للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها الاثنين المقبل بعد أن تغلب على طلائع الجيش أمس، الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.