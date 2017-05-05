أطلقت السلطات الإندونيسية عملية أمنية لضبط عشرات السجناء الذين فروا من أحد السجون بجزيرة سومطرة اليوم الجمعة.

وقال المسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان واين دوساك - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - إن السلطات نشرت مئات الجنود بمقاطعة رياو وقطعت الطرق إلى العاصمة جاكرتا وغيرها من المقاطعات، موضحا أن السجناء فروا حينما تم إخراجهم من غرفهم لأداء صلاة الجمعة ، وأنهم تمكنوا من التغلب على الحراس الست الموكلين بحراستهم .

ولم تتحقق السلطات من عدد السجناء الهاربين من سجن “سيالانج بنكوك” ، إلا أن تقارير إعلامية محلية تشير إلى هروب قرابة 300 شخص، فيما تظهر مقاطع مصورة عشرات الرجال يركضون خارج السجن ويتم ضبط بعضهم من قبل الشرطة.

يشار إلى أن السجن يضم قرابة 1800 نزيل ، وهو ما يعد أضعاف سعته الأساسية.