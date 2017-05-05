الجيزة تستعد لـ"رمضان" بـ 14 معرضا للسلع الغذائية2017-05-05 13:24:18
تفتتح محافظة الجيزة خلال الأسبوع القادم 14 معرضا للسلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة بعدد من الأحياء والمراكز والمدن وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وصرح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اليوم /الجمعة/ بأن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتم لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومكافحة الغلاء، لافتا إلى أن كافة السلع متوافرة من خلال المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة التي تم توفيرها بالتنسيق مع وزارتي التموين والداخلية والقوات المسلحة والتي تغطى كافة المناطق التابعة للمحافظة سواء في المدن و الأحياء.
وأكد الدالى أنه تم توفير الأراضي اللازمة لإقامة المعارض عليها حيث تتراوح مساحتها من 600م2 وحتى 2000م2.
وجاءت تصريحات المحافظ جاءت عقب الاجتماع الذي عقده مع عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة و أعضاء مجلس الإدارة بحضور اللواء أسامه شمعه واللواء علاء الهراس نواب المحافظ و ممثلين عن تجار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.
وقال الدالى إن الغرفة التجارية بالجيزة ستتكفل بالتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض وتوفير المنتجات التي سيتم عرضها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للسلع الغذائية بوزارة التموين وبعض السلاسل التجارية والعديد من أصحاب المصانع والشركات والتجار وتجار سوق الجملة بــــ 6 أكتوبر لتخصيص منافذ لهم لبيع الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية بداخل المعارض بأسعار أقل من الأسعار السوقية.
وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص مجموعات قائمة للبيع في كل معرض من المعارض، وتشمل الأحياء التي تقام بها المعارض الوراق وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم ومراكز ومدن منشأه القناطر وأوسيم وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين والعياط والصف وأطفيح.
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