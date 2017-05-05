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الحزب الحاكم وحليفه يحصدان أغلبية مطلقة بانتخابات الجزائر
الرئيس الجزيرائري عبدالعزيز بوتفليقة

الحزب الحاكم وحليفه يحصدان أغلبية مطلقة بانتخابات الجزائر

2017-05-05 13:14:18
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حصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 3.25 بالمئة.

وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عم 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة، بينما لم تتعد في 2007، 35.65 بالمئة. واعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام “مضخمة”.

وأوضح بدوي أن عدد المرشحين الذين شاركو في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة.

وقال وزير الداخلية الجزائري إن “العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في القوائم الانتخابية التشريعية”، مشيرا إلى أنه لم تسجل “أي تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت”،موضحا أن عملية التصويت “جرت في ظروف جيدة وجو أخوي”.

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