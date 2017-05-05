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الداخلية: 700 منفذ "آمان" لتوفير السلع الغذائية بمناسبة رمضان
خالد حنفي يفتتح منافذ سلعية جديدة‎

الداخلية: 700 منفذ "آمان" لتوفير السلع الغذائية بمناسبة رمضان

2017-05-05 13:19:32
أ ش أ

وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بالتوسع فى منظومة “أمان” التى بدأتها الوزارة لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وشهدت منافذ “امان” التوسع فى منظومة المواد الغذائية، ليبلغ عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، تشمل 566 منفذا ثابتا ومحلات تجارية، و134 منفذا متنقلا يتم تطويرها بصفة دورية.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين؛ حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الكميات الموردة إلى منظومة أمان من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والسلع الغذائية المختلفة، وعلى رأسها الأرز ، السكر ، زيت الطعام؛ لزيادة معدل التوزيع على المواطنين وسد إحتياجات ما يتم إنشاءه من منافذ جديدة.

كما تم الإنتهاء من أعمال تشييد وتشغيل عدد من مخازن السلع الغذائية وثلاجات التجميد والتى تسع كميات كبيرة من المواد الغذائية.

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