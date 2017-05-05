ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قام بزيارة تفقدية إلى الوحدة التي قصفت جزيرة كورية جنوبية في 2010.

وكان أربعة أشخاص بينهم مدنيان قتلوا في نوفمبر 2010 عندما أطلقت كوريا الشمالية 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونج.

وكان ذلك أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية (1950-1953).

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم تفقد الوحدات العسكرية المتمركزة على جزيرتي جانغجاي ومو وقدم له عرض “للتحركات الأخيرة للعدو”. وأضافت أن كيم نظر من مركز مراقبة إلى يونبيونج و”درس خطط الضربات ضد العدو”.

وكانت هذه الوحدة المتمركزة في مو مسؤولة عن ضربات 2010 التي وصفها كيم حسب الوكالة بأنها “المعركة الأكثر متعة”.

وقال إن مدفعية الشمال يجب أن “تبقى في حالة تأهب لكسر العمود الفقري للعدو عندما تتلقى الأمر بذلك”.