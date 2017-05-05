القضاء التركي يرفض رفع الحظر عن "ويكيبيديا"2017-05-05 13:08:05
رفض القضاء التركي، الجمعة، طلب الموسوعة الإلكترونية المفتوحة ويكيبيديا بإلغاء حجب الموقع، بعدما حجبته سلطات البلاد الأسبوع الماضي.
وكانت مجموعة “تركي بلوكس” لمراقبة الإنترنت أعلنت أن السلطات التركية حجبت موقع ويكيبيديا في أحدث إجراء ضمن خطوات يصفها منتقدو الحكومة بأنها كبح لحرية التعبير على الشبكة العنكبوتية.
وأضافت المجموعة على موقعها الإلكتروني أنه تم رصد حجب موقع ويكيبيديا بجميع لغاته الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، السبت.
وتابعت أنه عند محاولة دخول الموقع عبر مزودي خدمة الإنترنت في تركيا ظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الموقع وتنص على “انتهاء مدة الاتصال”، وفق ما أوردت “رويترز”.
ولم تقدم السلطات مبررا للحجب، لكن آخرون اعتبروا أن الأمر يعود لمقالات نشرت على الموقع وتربط بين أنقرة ومنظمات إرهابية.
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