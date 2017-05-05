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البابا فرنسيس يرحب باستقبال ترامب 24 مايو
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس يرحب باستقبال ترامب 24 مايو

2017-05-05 13:04:49
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أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس سيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقصر الرسولي صباح الأربعاء 24 مايو الجاري.

وذكر بيان للكرسي الرسولي أن الرئيس الأمريكي سيجتمع عقب لقائه مع البابا، مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأمين سر العلاقات مع الدول، المونسنيور بول جالاجر.

وكان البابا قد أبدى في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة، التي أعادته إلى روما بعد زيارته مصر نهاية الشهر الماضي، استعداده للقاء ترامب، الذي يعتزم القيام بجولة أوروبية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، وقمة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة تاورمينا، في جنوب إيطاليا.

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