 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 02:22 مساءً
روابط سريعة
إحالة 6 من قوات الأمن العام في البحرين للمحاكمة
عناصر من الشرطة البحرينية

إحالة 6 من قوات الأمن العام في البحرين للمحاكمة

2017-05-05 13:02:19
متابعات

أكد نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة في البحرين، محمد خالد الهزاع، أن الوحدة استكملت تحقيقاتها في ثلاث قضايا متفرقة، وانتهت إلى إحالة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير طبقًا لقانون العقوبات.

وأشار بحسب ما نقلت صحيفة “الوسط” اليوم الجمعة، إلى أنه استنادًا إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقًا لقرار إنشائها، فقد أحالت اثنين آخرين من أعضاء قوات الأمن العام في قضيتين منفصلتين إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما، لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات، لا ترقى لتقديمها للمحاكمة الجنائية.

وذكر الهزاع أن الوحدة تلقت منذ بداية العام الجاري 53 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3