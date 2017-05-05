أكد نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة في البحرين، محمد خالد الهزاع، أن الوحدة استكملت تحقيقاتها في ثلاث قضايا متفرقة، وانتهت إلى إحالة أربعة من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير طبقًا لقانون العقوبات.

وأشار بحسب ما نقلت صحيفة “الوسط” اليوم الجمعة، إلى أنه استنادًا إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقًا لقرار إنشائها، فقد أحالت اثنين آخرين من أعضاء قوات الأمن العام في قضيتين منفصلتين إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما، لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات، لا ترقى لتقديمها للمحاكمة الجنائية.

وذكر الهزاع أن الوحدة تلقت منذ بداية العام الجاري 53 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.