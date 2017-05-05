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مقتل وإصابة 36 هنديًا في سقوط شاحنة في المياه
حادث سير في الهند

مقتل وإصابة 36 هنديًا في سقوط شاحنة في المياه

2017-05-05 12:59:36
أ ش أ

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 22 آخرين جراء سقوط شاحنة كانت تقلهم في المياه بولاية أوتار برادش شمالي البلاد.

وذكرت الشرطة حسبما أوردت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن الضحايا كانوا في طريق عودتهم من حفل زفاف عندما اصطدمت سيارتهم صباح اليوم بحواجز الطريق السريع وسقطت في المياه، مشيرة إلى أن السائق ربما غلبه النعاس مما أفقده السيطرة على الشاحنة.

يُشار إلى أن الهند تحتل المركز الأول عالميا في الوفيات جراء حوادث الطرق، إذ يلقى قرابة 110 آلاف شخص مصرعهم سنويًا بسبب الحوادث التي يسببها في أغلب الأحيان الإهمال وسوء حالة الطرق والسيارات.

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